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Ruta
CERO
El trayecto a una energía sin huella
¿Y si lo que tiramos hoy a la basura fuera la energía del mañana? Esa es la reflexión que abre Ruta CERO, un viaje que te hará descubrir la nueva fuente de energía sostenible: el BIOMETANO. Conducido por la periodista y divulgadora ambiental Irene del Río.
¡Comienza la aventura!
(Haz scroll para avanzar)
¿Qué es el biometano y por qué importa ahora? Un aliado contra el cambio climático Biometano: una solución real, no de futuro Un recurso local, disponible y aprovechable Apostar por una transición energética inclusiva La vida secreta de los residuos orgánicos ¿Cómo funciona una planta de biometano? Paso a paso Infraestructuras que ya están listas Generar valor donde antes había un problema Economía circular: el nuevo valor de los residuos Empleo verde desde lo rural Territorio, sostenibilidad y arraigo Innovación aplicada al campo Un motor para revitalizar el mundo rural Biometano en casa: energía renovable sin reformas Un impacto que se nota en el aire Ampliar su alcance: el reto de escalarlo El futuro ya está aquí: un ejemplo real que inspira ¿Qué es el biometano y por qué importa ahora? Un aliado contra el cambio climático Biometano: una solución real, no de futuro Un recurso local, disponible y aprovechable Apostar por una transición energética inclusiva La vida secreta de los residuos orgánicos ¿Cómo funciona una planta de biometano? Paso a paso Infraestructuras que ya están listas Generar valor donde antes había un problema Economía circular: el nuevo valor de los residuos Empleo verde desde lo rural Territorio, sostenibilidad y arraigo Innovación aplicada al campo Un motor para revitalizar el mundo rural Biometano en casa: energía renovable sin reformas Un impacto que se nota en el aire Ampliar su alcance: el reto de escalarlo El futuro ya está aquí: un ejemplo real que inspira

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Sección 1 / 4
1.
EL DESPERTAR DE LA ENERGÍA VIVA
2.
DONDE NACE LA ENERGÍA VERDE
3.
SEMBRANDO FUTURO CIRCULAR
4.
ENERGÍA PARA TOD@S
Ruta CERO
El despertar de la energía viva

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Nuestra huella de carbono

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A lo largo del desarrollo de Ruta CERO se han implementado medidas concretas para reducir las emisiones asociadas a la producción de contenidos:

4 2

Duración de rodaje optimizada:

Se pasó de 4 jornadas previstas a solo 2 sin afectar a la calidad del contenido.

Movilidad sostenible:

Se priorizó el uso de transporte compartido y vehículos eco, como el de la presentadora Irene del Río.

100%

Reuniones y trabajo telemático:

El 100% de las reuniones y procesos de coordinación se realizaron online.

LED

Optimización tech:

Equipos de bajo consumo, uso de luz LED y alojamiento digital con baja huella energética.

EMISIONES GENERADAS

318,88 kg de CO2

QUE EQUIVALEN A:

5 viajes Madrid-Barcelona en avión de una persona
16 árboles absorbiendo emisiones durante un año
0,1 hogares. Consumo energético durante un año

EMISIONES POR CREATIVIDAD

Spots
Web

EMISIONES POR CATEGORÍA

Transporte
Catering
Energía

NATURGY neutraliza las emisiones y huella de carbono generadas a través de proyectos certificados que contribuyen a la reforestación, la eficiencia energética en comunidades vulnerables o el impulso de energías renovables en países en desarrollo. Así que RUTA CERO no solo no deja huella, sino que forma parte activa de la solución.

GRUPO PLANETA impulsa distintas iniciativas para reducir su huella de carbono y promover el uso eficiente de la energía. Entre ellas destacan la contratación de electricidad de origen renovable, auditorías energéticas en librerías y centros de trabajo, inversiones en edificios sostenibles como The Core (certificado BREEAM), y la modernización de sistemas de iluminación con tecnología LED y sensores. Además, se han instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

La División Editorial de Grupo Planeta cuenta con certificaciones FSC y PEFC, que garantizan el uso de papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

El Grupo refuerza su compromiso ambiental con la estrategia Cero Neto de Atresmedia validada por SBTi y una calificación A- en el índice CDP.

Además, lidera el sector de medios en responsabilidad ESG y ocupa el puesto 83 en el ranking Merco de empresas más responsables en sostenibilidad.


Arena y Havas Play: Annabel Carbonell, Aina Sánchez y Mireia Martí.
Naturgy: Mireia Pousa, Eva Quílez y Carme Selva.
La Razón: Paula Martín Frías, Mónica Molina, Susana Sanz, Esperanza Fernández, Esther Jiménez, Javier Fernández-Largo y Julián Cabrera.
Equipo Sneakerlost.
Una iniciativa de Naturgy para crear proyectos de comunicación sostenible y reducir la huella de carbono.