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descubre cómo contribuimos a la conservación del medio ambiente.
A lo largo del desarrollo de Ruta CERO se han implementado medidas concretas para reducir las emisiones asociadas a la producción de contenidos:
Se pasó de 4 jornadas previstas a solo 2 sin afectar a la calidad del contenido.
Se priorizó el uso de transporte compartido y vehículos eco, como el de la presentadora Irene del Río.
El 100% de las reuniones y procesos de coordinación se realizaron online.
Equipos de bajo consumo, uso de luz LED y alojamiento digital con baja huella energética.
NATURGY neutraliza las emisiones y huella de carbono generadas a través de proyectos certificados que contribuyen a la reforestación, la eficiencia energética en comunidades vulnerables o el impulso de energías renovables en países en desarrollo. Así que RUTA CERO no solo no deja huella, sino que forma parte activa de la solución.
GRUPO PLANETA impulsa distintas iniciativas para reducir su huella de carbono y promover el uso eficiente de la energía. Entre ellas destacan la contratación de electricidad de origen renovable, auditorías energéticas en librerías y centros de trabajo, inversiones en edificios sostenibles como The Core (certificado BREEAM), y la modernización de sistemas de iluminación con tecnología LED y sensores. Además, se han instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.
La División Editorial de Grupo Planeta cuenta con certificaciones FSC y PEFC, que garantizan el uso de papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible.
El Grupo refuerza su compromiso ambiental con la estrategia Cero Neto de Atresmedia validada por SBTi y una calificación A- en el índice CDP.
Además, lidera el sector de medios en responsabilidad ESG y ocupa el puesto 83 en el ranking Merco de empresas más responsables en sostenibilidad.