Ruta CERO El trayecto a una energía sin huella ¿Y si lo que tiramos hoy a la basura fuera la energía del mañana? Esa es la reflexión que abre Ruta CERO, un viaje que te hará descubrir la nueva fuente de energía sostenible: el BIOMETANO. Conducido por la periodista y divulgadora ambiental Irene del Río.

¡Comienza la aventura!

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¿Qué es el biometano y por qué importa ahora? Un aliado contra el cambio climático Biometano: una solución real, no de futuro Un recurso local, disponible y aprovechable Apostar por una transición energética inclusiva La vida secreta de los residuos orgánicos ¿Cómo funciona una planta de biometano? Paso a paso Infraestructuras que ya están listas Generar valor donde antes había un problema Economía circular: el nuevo valor de los residuos Empleo verde desde lo rural Territorio, sostenibilidad y arraigo Innovación aplicada al campo Un motor para revitalizar el mundo rural Biometano en casa: energía renovable sin reformas Un impacto que se nota en el aire Ampliar su alcance: el reto de escalarlo El futuro ya está aquí: un ejemplo real que inspira ¿Qué es el biometano y por qué importa ahora? Un aliado contra el cambio climático Biometano: una solución real, no de futuro Un recurso local, disponible y aprovechable Apostar por una transición energética inclusiva La vida secreta de los residuos orgánicos ¿Cómo funciona una planta de biometano? Paso a paso Infraestructuras que ya están listas Generar valor donde antes había un problema Economía circular: el nuevo valor de los residuos Empleo verde desde lo rural Territorio, sostenibilidad y arraigo Innovación aplicada al campo Un motor para revitalizar el mundo rural Biometano en casa: energía renovable sin reformas Un impacto que se nota en el aire Ampliar su alcance: el reto de escalarlo El futuro ya está aquí: un ejemplo real que inspira